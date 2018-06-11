В Николаеве сообщили о минировании здания, в котором находится управление Госгеокадастра: на месте работают взрывотехники

Фото: Новости Н Днем в понедельник, 11 июня, в полицию поступила информация о заминировании здания Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области, которое расположено на проспекте Мира 34.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

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В полицию поступил звонок о том, что здание, в котором находится областное управление Госслужбы, заминировано. На место происшествия выехали специалисты взрывотехнической служба, кинологи, следственно-оперативная группа. Также дежурит карета скорой медицинской помощи. На данный момент людей из здания эвакуировали.

Напомним, что в Николаеве днем 12 марта неизвестный мужчина сообщил в полицию о якобы заминировании Варваровского моста, однако тревога оказалась ложной.