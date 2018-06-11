На Житомирщине группа парней на глазах у окружающих жестоко избила восьмиклассника

В Коростене компания подростков жестоко избила восьмиклассника. В результате избиения школьник попал в больницу.

Об этом на свой странице в Facebook сообщила местная жительница Наталья Максименко.

Инцидент произошел во дворе одной из местных школ. По словам женщины, причиной конфликта стало то, что подросткам не понравился ответ восьмиклассника на их вопрос.

После этого двое парней 16-18 лет начали жестоко бить подростка. При этом за избиением наблюдали еще шестеро школьников.

«Били ногами в живот, по голове даже тогда, когда тот был без сознания, лили пиво на голову. Одного поймали, остальные убежали. На лице пойманого нет ни капли сожаления», — сказано в сообщении.

Пострадавшего парня забрала карета скорой помощи.

Напомним, в киевском лицее ученики сломали позвоночник однокласснику и выложили видео в сеть.