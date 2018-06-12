На Николаевщине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности – за неделю случилось 60 возгораний

В Николаевской области не утихают пожары на открытых территориях, и сохраняется чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Только за прошлую неделю зарегистрировано 60 пожаров, а 10 июня случилось 10 пожаров сухой травы и мусора в Березанском, Витовском, Вознесенском, Новоодесском, Очаковском районах и Николаеве. Огонь прошел площадь более 7,5 гектаров.

«Несмотря на это, граждане продолжают пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности, что приводит к возгораниям в экосистемах. С начала текущего года на открытых территориях человеческая небрежность спровоцировала 454 пожара, что почти на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Уважаемые граждане! Будьте бдительны! Благодаря совместным усилиям и соблюдению правил пожарной безопасности мы сохраним область от сокрушительного влияния пожаров. В случае возгорания обращайтесь по телефону 101!» - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине за сутки 17 раз горели сухая трава и камыши.