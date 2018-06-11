В Пересадовке из-за грузовиков в очередной раз затопило мост

В поселке Пересадовка под Николаевом 10 июня снова оказался подтопленным мост через Ингул.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы Николаевской ОГА Андрей Сенченко.

Мост ушел под воду из-за того, что по нему проехала перегруженная фура, водитель которой хотел избежать весового контроля.

«Недобросовестные водители грузовиков, которые ездят с перегрузами, принялись объезжать пункты контроля окольными путями и вчера «утопили» многострадальный пересадовский мост. Вам не стыдно?» - написал советник.

Военнослужащие из 91-й бригады оперативно наладили новую переправу – развернули альтернативный мост. А водолазы из службы спасения уже с ночи занялись откачкой воды.

Напомним, что весной 2017 года этот мост уже затапливался. Тогда мост отремонтировали, но по нему проехался грузовик и его снова затопило. Также Пересадовский мост был подтоплен и весной 2018 года.