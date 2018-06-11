Сбежавших из оздоровительного центра в Рыбаковке учениц интерната нашли в Николаеве

Полиция днем 11 июня нашла воспитанниц интерната, которые самовольно ушли из оздоровительного центра в селе Рыбаковка Березанского района.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

По словам собеседника издания, девушек нашли в Николаеве. Подростков доставили в отдел полиции и в дальнейшем вернут в интернат под контроль воспитателей.

Напомним, что трое учениц Очаковской школы-интерната самовольно покинули территорию детского оздоровительного центра «Орленок» в Рыбаковке 10 июня около 20:30.