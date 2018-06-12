На Николаевщине женщина заказала брелоки со скрытой камерой – ее оштрафовали на 3400 гривен

В Очакове суд утвердил договор виновности и наказал штрафом в 3400 гривен женщину, которая заказала через интернет миниатюрные видеокамеры, замаскированные под автомобильные брелоки.

Об этом свидетельствуют соответствующий приговор Очаковского горрайонного суда Николаевской области.

Следствие установило, что женщина заказала предметы, которые попадают в категорию технических средства негласного получения информации в конце января на одном из сайтов, подтвердила покупку и оплатила передплату.

Через неделю брелоки с видеокамерами прислали на ее имя на почту и обвиняемая их забрала. Ее действия орган досудебного расследования квалифицировал по части 1 статьи 359 Уголовного кодекса Украины, как незаконное приобретение специальных технических средств негласного получения информации.

Несколько позже обвиняемая и прокурор утвердили договор о признании виновности и оговорили меру наказания.

В итоге суд утвердил этот договор и признал обвиняемую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 359 УК Украины. Также суд назначил осужденной наказание в виде штрафа в 3400 гривен. Кроме того суд взыскал с нее 990 гривне за проведение экспертизы, а изъятые технические средства постановил уничтожить.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция уничтожила скрытую камеру, проходившую как вещдок по делу о «рюкзаках Авакова».