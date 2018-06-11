В Николаеве произошло два пожара в многоэтажках – пострадал один человек

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В Николаеве 11 июня произошел пожар во вспомогательном помещении – межэтажной кладовой на 9-м этаже дома на улице Озерной.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Возгорание на площади 15 кв.м ликвидировали, привлекалось 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Пострадал хозяин кладовой – он получил незначительные ожоги. Двух человек в лицевых масках пожарные вывели на свежий воздух.

Ранее, в 14:34 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в подвале девятиэтажного жилого дома по улице Чкалова. Возгорание потушили на площади 5 кв.м. Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации газосварочных приборов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ингульском районе Николаева ночью сгорели два автомобиля.

Вадим Богданов

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