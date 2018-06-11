Во Врадиевке неизвестные бросили пакет с порошком в помещение местной ж/д станции

Во Врадиевке неизвестные бросили пакет с порошком в одно из служебных помещений местной железнодорожной станции.

Об этом сообщает издание «Магистраль», относящееся к «Укрзалізниці».

«9 июня дежурный по станции Врадиевка Одесской дирекции железнодорожных перевозок заметил, как неизвестные бросили посторонний предмет в окно служебного помещения дежурного на посту электрической централизации. Произошло задымление (опыление) комнаты с прерыванием телефонной связи. После проветривания помещения на всех поверхностях обнаружен белый порошок. Обстоятельства выясняются», - сообщает издание.

Как сообщает сайт «Укрзалізниці», нападения на поезда и объекты инфраструктуры зафиксировали в Полтавской области.

«В Кременчуге совершили хулиганские действия, направленные на дестабилизацию работы железнодорожного транспорта. В частности, злоумышленники два раза набросали проволоку на контактную сеть, что приводило к остановке движения поездов. Также неизвестные забросали электровоз камнями. 2 июня около полуночи на станции Потоки во время следования грузового поезда неизвестные бросили в электровоз бутылку с легковоспламеняющимся веществом с зажженным фитилем», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что на Луганщине полиция задержала группу людей, которые украли 137 метров железнодорожного полотна.