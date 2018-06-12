На Николаевщине горело 4 гектара несанкционированной свалки – подозревают, что мусор подожгли умышленно

Возле села Мешково-Погорелово Витовского района в понедельник, 11 июня, горела несанкционированная свалка.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о горящем мусоре поступило спасателям в 20:13. По прибытию на место в 20:34 первое подразделение установило, что горит мусор на площади четыре гектара. Благодаря принятым мерам спасателей удалось минимизировать последствия и не допустить увеличения площади горения.

В 22:04 спасатели локализовали пожар и в 01:30 - ликвидировали. По предварительным данным пожар вызвал поджог со стороны неустановленного лица.

К тушению привлекли семмь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС. Дополнительно осуществлялся подвоз воды трактора с бочкой от администрации Ингульского района Николаева и трактор для опахивания места пожара от Мешково-Погореловскогог сельского совета.

Напомним, 25 мая произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов в микрорайоне Большая Корениха. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.