На Николаевщине водитель мотоцикла не справился с управлением и перевернулся - пострадавший пролежал 12 часов, пока его нашли

В понедельник, 11 июня, в селе Лупарево Витовского района водитель мотоцикла «Jawa» не справившись с управлением и перевернулся, из-за полученных травм его госпитализировали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Около 21:00 в на улице Маячной, водитель, управляя мотоциклом «Jawa», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, после чего транспортное средство перевернулось.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия 25-летний мотоциклист с телесными повреждениями госпитализирован.

«По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», – отмечают в ведомстве.

Устанавливаются обстоятельства совершения ДТП, назначен ряд экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Как сообщает издание «Новости Н», водитель мотоцикла пролежал около 12 часов, прежде чем его нашли и вызвали карету скорой медицинской помощи.

Напомним, что на Николаевщине мотоциклист въехал в столб и скончался на месте от полученных травм.