На командира морпехов, которые не сменили береты при Порошенко, составили протокол за нарушение приказа

На лейтенанта батальона морской пехоты Алексея Литвиненко через несколько дней после инцидента со сменой беретов на День морской пехоты с участием Петра Порошенко составили протокол о административном правонарушении за невыполнение требований начальства.

Об этом сообщает «InfoResist».

Как известно, ранее появилась информация, что часть морских пехотинцев, которые во время празднования Дня морской пехоты на торжественных мероприятиях не сменили черные береты на новые - это бойцы Первого Феодосийского отдельного батальона морской пехоты и своими действиями они выступили против смены цвета берета.

Издание отмечает, что в Минобороны не имеют информации о наказаниях за отказ морпехов сменить черные береты на головные уборы нового цвета, а начальник пресс-службы ВМС Украины Олег Чалык сообщил, что за демарш морпехов никто наказан не был.

Отвечая на прямой вопрос «кто именно из командования ВМС, Командования морской пехоты или батальона был привлечен к ответственности?», начальник пресс-службы вдруг упомянул административное нарушение, которое имело место быть в этом батальоне.

«Вместе с тем, не за эти действия на одного из участников (демарша, — ред.) составлен протокол про административное правонарушение, за невыполнение законного требования командира. Но это, ещё раз подчеркиваю, не за эти действия, это за другие», — заявил Чалык.

По информации СМИ, через несколько дней после демарша, а именно 29 мая, на лейтенанта батальона Алексея Литвиненко (он в 2014-м году вышел из Крыма и до последнего оказывал сопротивление оккупантом на полуострове, — ред.) был составлен протокол про военное административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 172-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Отказ от выполнения законных требований командира (начальника)»). Эта статья предусматривает штраф (от 61 тысячи до 127 тысяч гривен) или несколько суток гауптвахты.

Дело оперативно было передано в суд и заседание уже назначено на 19 июня, о чем свидетельствует график расписаний заседаний, опубликованный на сайте Центрального районного суда Николаева.

Временно исполняющий обязанности командира батальона Евгений Бова заявил «InfoResist», что о данной ситуации ему ничего неизвестно. В то же время источники издания сообщили, что именно Бова и подписывал протокол о военном административном правонарушении.

Журналисты отмечают, что во время демарша именно к Литвиненко обращались заместитель по воспитательной работе батальона и флота, а потом и сам командующий ВМС Игорь Воронченко, так как он был единственным офицеров в этой группе.

Издание связалось с несколькими морскими пехотинцами - участниками протеста, которые сейчас служат в 1 ФОБМП. Они просили не называть их имен.

Ряд сослуживцев убеждены, что Литвиненко был наказан за то, что он якобы был инициатором протеста, хотя это не так.

Напомним, что после этого происшествия в Военно-морских силах Украины заявили, что большинство морских пехотинцев, которые отказались сменить береты в ходе церемония с участием Президента Украины, были уволены в запас. А еще через три дня командование морской пехоты пояснило, что по плану береты цвета морской волны обновят до 2019 года и отрицают наказание кого-либо из военнослужащих за ношение черного берета. Командование акцентировало на том, что все военнослужащие неприкосновенно выполняют приказы руководства.

Стоит отметить, что на официальных мероприятиях с участием Президента Украины принимаются усиленные меры безопасности. Все участники мероприятие должны пройти процедуру аккредитации с предоставлением паспортных данных, а перед самим мероприятием подтвердить свою личность и пройти досмотр личных вещей и рамку металлодетектора. На данный момент нет ответа, как уволенные в запас морпехи смогли пройти на мероприятие с участием Петра Порошенко.