В Херсоне «скорая» насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

В Херсоне утром, 12 июня 2018 года, «скорая помощь» насмерть сбила женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщается на сайте полиции в Херсонской области.

Авария произошла в Корабельном районе города.

«На перекрестке улиц Рабочая и Ивана Богуна женщина на зеленый свет переходила дорогу. В это время с включенным проблесковым маячком и звуковой сигнализацией перекресток на красный свет проезжал автомобиль "скорой помощи", который срочно доставлял в больницу больного ребенка. Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода, в результате чего женщина от полученных травм погибла на месте происшествия», - говорится в сообщении.