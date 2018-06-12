В Херсоне «скорая» насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

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В Херсоне утром, 12 июня 2018 года, «скорая помощь» насмерть сбила женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщается на сайте полиции в Херсонской области.

Авария произошла в Корабельном районе города.

«На перекрестке улиц Рабочая и Ивана Богуна женщина на зеленый свет переходила дорогу. В это время с включенным проблесковым маячком и звуковой сигнализацией перекресток на красный свет проезжал автомобиль "скорой помощи", который срочно доставлял в больницу больного ребенка. Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода, в результате чего женщина от полученных травм погибла на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация происшествия - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами (часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Николаеве иномарка на проспекте сбила мужчину – пешеход оказался пьян.

Роман Свиридов

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