На Николаевщине зафиксировали случаи гибели пчел из-за обработки полей пестицидами

С пятницы, 8 июня, в нескольких населенных пунктах Баштанского района наблюдается массовая гибель пчел в связи с обработкой полей сильными токсичными препаратами.

Об этом сообщает «АгроЮг».

Татьяна Бойко со своим мужем из села Новоегоровка довольно давно занимается пчеловодством и рассказывает, что такая массовая протравка наблюдается впервые за последние несколько лет.

- Пострадало около 60 пчелосемей, все зараженные. Одна заразилась и оно пошло дальше, как эпидемия. Оно все на пыльце, все на ножках. Много пчеловодов из нашего района пострадало, в Новоегоровке много, село Доброе зацепило, станцию Явкино. Препарат действует в районе 6-7 км. Как побрызгали 8-го числа, так пятые сутки пчелы падают, – говорит женщина.

Она также подчеркивает, что на поле была найдена канистра из-под токсичного препарата, который не разрешается для применения в обработке полей.

- Собираемся делать анализ, будем чего-то добиваться. Препарат очень токсичный, он системный. Звонили одному фермеру, он отрицает. Но что отрицать, если пасека стоит возле поля, в пятницу был опрыскан огород, и буквально в субботу утром начался падеж пчел. И как раз возле этого поля нашли канистру, – сетует Бойко.

Такой препарат, по ее словам, действует около двух недель, и предотвратить дальнейшую гибель пчел невозможно. Он буквально впитывается в стебель и листья обрабатываемых культур.

Глава правления «Николаевского городского общества пчеловодов» Андрей Галдин рассказал, что за последний месяц массовые случаи протравки пчел были зафиксированы еще в нескольких районах области.

- Пошли массовые протравки того же рапса, который заканчивал цветение, и так как это был уже конец, взятка весеннего майского меда с акации, то пчела активно переключилась на этот рапс и активно отравилась. Массовые протравки произошли не только в Баштанском районе, но и еще в нескольких районах нашей области. Мы консультировались по поводу этих действий официально. Неофициально, то мы конечно соратники того, чтобы договориться с хозяевами земель, чтобы они более щадящими препаратами пользовались. Но некоторые пошли на контакт, а другие совершенно не прислушались. Советовали подавать в суд. Чем это закончится, покажет время. Потому что судебные издержки – это тоже и время и деньги, – отмечает Галдин.

Напомним, что аналогичный случай произошел в Первомайском районе в прошлом году.