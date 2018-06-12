После аварии коллектора в Николаеве Кормышкин обратился к нардепу Шахову урегулировать закон о региональных техногенных катастрофах

Депутат областного совета от партии «Наш край» Юрий Кормышкин обратился к народному депутату Украины Сергею Шахову с просьбой внести предложение об изменениях в законодательство о региональных техногенных катастрофах.

Об этом шла речь в ходе обсуждения проблемы, которая уже несколько недель существует на улице Лесковой из-за аварии коллектора, передает «Мой город».

«Когда в наш город Николаев приезжал президент Петр Порошенко, наша местная власть на встрече с ним попросила несколько миллионов на строительство фонтана в центре Николаева. Но в течение почти двух месяцев у нас в Заводском районе на улице Лесковой прорван коллектор, и власти города не могут выделить средства. Ничего не могут сделать, потому что законодательством не предусмотрено. Даже в таких форс-мажорах, в авариях местного значения, техногенных катастрофах, не могут выделить фонды оперативно средства на решение проблемных вопросов. Вы как народный депутат внесите предложение и изменения в эти процедуры», — объяснил Кормышкин и заметил, что лучше бы к президенту поступила просьба о внесении изменений в соответствующее законодательство или создании соответствующего фонда, средства из которого могли бы оперативно поступать на решение проблем чрезвычайного характера на местах.

По мнению Сергея Шахова, депутатский корпус вместе с мэром города должны найти общий язык, чтобы все же закончить ремонтные работы на объекте.

«Но сегодня многие мэры думают о том, как ограбить население, как провести тендеры и украсть 20, 30, 50% — доходит до безумных цифр», — уверен нардеп.

Также Шахов пообещал не оставить сложившуюся ситуацию без внимания, и отследить, как расходуются деньги по ремонту коллектора. И попросил жителей Николаева собрать подписи под коллективным обращением.

«Один я тоже ничего не смогу сделать. Когда нас будет двое, трое, пятеро, тогда наберемся силы и наведем порядок вместе. От подписи каждого из вас очень многое зависит. Я могу написать от себя обращение, но когда у меня будет обращение от жителей Николаева, когда под ним будет тысяча подписей, поверьте, мне будет легче», — подытожил он.

Напомним, 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен. 6 июня, «Николаевводоканал» и «Укрспецоборудование» приступили к ремонту разрушенного канализационного коллектора по улице Лесковой.