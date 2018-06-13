Возле николаевской «Сказки» возник конфликт из-за строительства офисного центра - на место прибыла полиция

В Николаеве возле детского городка «Сказка» возник конфликт вокруг строительства офисного центра компанией «ПИК-НИК».

Об этом с места событий передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что в Николаеве в среду, 13 июня, под детский городок «Сказка» работники ООО «ПИК-НИК», директором которого является экс-депутат горсовета от КПУ Виктор Борович, привезли строительный вагончик с намерением установить забор.

Так, на место конфликта прибыли представители департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета, полиция и активисты «Национального корпуса».

По словам работников департамента, в ГАСК уже начали проверку и сейчас фирма не имеет права проводить там работы. Сейчас следственно-оперативная группа опрашивает всех участников конфликта.

В свою очередь застройщик уверяет, что работает по договору. Он отметил, что не будет ничего увозить с территории, однако обещает отодвинуть детали забора и вагончик в сторону.

- Меня наняли установить забор на арендованном участке, вот я и выехал, - рассказал он.

Напомним, что ещё в 2012 году депутат Николаевского городского совета от Коммунистической партии Украины, руководитель ООО «Пик-Ник» Виктор Борович намеревался строить на газоне возле детского городка «Сказка», напротив Областного дворца культуры бизнес-центр.

Также ранее сообщалось, что у фирмы истёк срок договора аренды земли, а члены постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроения, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии Николаевского городского совета пока решили перенести вопрос о продлении аренды земельного участка для строительства офисного центра.