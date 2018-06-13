На Николаевщине на трассе «Киев-Одесса» сгорел автомобиль

В Кривоозерском районе Николаевщины, на трассе «Киев-Одесса» 13 июня сгорел автомобиль «Cheri Kimo».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре в службу спасения сообщили в 12:27. По словам водителя, во время движения возникло возгорание в моторном отсеке, после чего за считанные минуты огонь охватил автомобиль. Прибывшие спасатели в 12:56 ликвидировали пожар на площади 5 кв.м.

А 12 июня в Первомайске сгорел автомобиль «ВАЗ-2106», который стоял припаркованным рядом с частным домовладением по улице Некрасова. Пожар потушили на площади 2 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что ранее в Вознесенске загорелся пассажирский автобус.