На Полтавщине нардеп Шахов попал в ДТП, есть пострадавший

Депутат Верховной рады от депутатской группы «Воля народа» Сергей Шахов попал в дорожно-транспортное происшествие в Полтавской области.

Об этом парламентарий написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня ночью после эфира попал в аварию. Это случилось по дороге в Запорожье, куда я ехал с рабочим визитом. Среди участников дорожно-транспортного происшествия один человек был госпитализирован. Сейчас мужчине предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства ДТП пока не известны, ведь все произошло ночью и требует тщательного анализа полиции. Со мной все в порядке, только несколько ушибов и синяков. Спасли ремни безопасности», - подчеркнул нардеп и добавил, что он отказался от госпитализации.

Управление Нацполиции в Полтавской области сообщает, что около 2:30 14 июня поступило сообщение о том, что на автодороге «Киев-Харьков», в селе Пышное Лубенского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

«По предварительной информации, произошло столкновение внедорожника «Тойота», под управлением 46-летнего жителя Киева с автомобилем «Форд». В результате столкновения транспортные средства получили технические повреждения. 28-летний водитель автомобиля «Форд» получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в местную больницы», - отмечает пресс-служба.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, ведется следствие.

Напомним, ранее нардепа Шахова застукали за откровенной перепиской в Раде.

Отметим, что в 2016 году Шахов заявлял будто бы в Киеве на него было совершено покушение и киллеры были якобы задержаны.