В селе под Николаевом из-за баловства ребенка пожар охватил огороды на двух улицах

В селе Лупарево на Николаевщине 14 июня произошел пожар, который охватил две улицы.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава Лимановского сельсовета Наталья Панаший.

По ее словам, пожар начался «из-за недосмотра за маленьким мальчиком».

«Молодежь не ждала поддержки и начала самостоятельно тушить, пожарные приехали на вызов и уже проводили мероприятия во дворах, где начали гореть деревья», - сообщает Панаший.

Напомним, что ранее на Николаевщине горело 4 гектара несанкционированной свалки.