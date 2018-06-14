В Николаеве водитель «BMW» на еврономерах пытался скрыться от полиции, разбил машину и убежал

В Николаеве на улице Дачной поздно вечером 12 июня водитель автомобиля «BMW» на еврономерах пытался сбежать от патрульных и разбил машину.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец случившегося.

По его словам, за «BMW» погнались два экипажа патрульных, в районе пересечения улиц Дачная и Генерала Карпенко он врезался бордюр, и его машина вылетела в парковую зону. Водитель с места ДТП сбежал, бросив свою машину.

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили случившееся. В полицию позвонил гражданин, который сообщил о якобы пьяном водителе «BMW». Патрульные обнаружили этот автомобиль, подали водителю сигналы остановиться, но он не отреагировал и попытался скрыться. После того, как водитель попал в ДТП, он сбежал с места аварии, ему удалось скрыться во дворах. На данный момент полиция продолжает розыск водителя, его машину доставили на штрафплощадку.

Фото – сайт «0512»

Напомним, что ранее в центре Николаева на перекрестке столкнулись два кроссовера.