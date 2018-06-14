«Водитель очень спешил в аэропорт»: На трассе Харьков-Днепр нашли брошенный после ДТП элитный автомобиль

На автомобильной трассе Харьков-Днепр неизвестные бросили на месте ДТП «Aston Martin DB11».

Видео с брошенным суперавтомобилем опубликовал в Youtube один из очевидцев.

При этом под лобовым стеклом машины находилась записка о том, что все остались после живы и здоровы, а бросили автомобиль на трассе просто потому, что очень спешили в аэропорт. Хозяева машины в той же записки пообещали «все вопросы урегулировать».

Спорткар Aston Martin DB11 может разогнаться до сотни километров в час за 3.9 секунд. Максимальная скорость машины составляет 322 километра в час. В Украине цена на такой автомобиль стартует от 8.5 миллионов гривен.

Напомним, в Херсоне во время тест-драйва «Lexus» попал в смертельное ДТП.