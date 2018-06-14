В Киеве во дворе дома прогремел взрыв, пострадало четверо детей – двое из них в реанимации

Четверо детей госпитализированы из-за взрыва у автомобиля в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает «Киев.Оперативный»

Взрыв произошел у припаркованного по улице Чернобыльской, 4/56 автомобиля «Волга». Издание со ссылкой на местных жителей предполагает, что взорвался газовый баллон.

По данным полиции двое из четырех госпитализированных детей — в тяжелом состоянии.

ЧП произошло в 16:40. По предварительной версии правоохранителей, дети, игравшие во дворе дома, нашли в салоне автомобиля неизвестный предмет, похожий на коробку. Когда они попытались ее открыть, произошел взрыв. Пострадали 5-летний мальчик, 11-летняя и две 8-летних девушки.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Харьковщине мужчина кинул «коктейль Молотова» в беседку с детьми, есть пострадавшая.