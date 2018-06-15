В Первомайске случился пожар на трансформаторной подстанции – горели силовые кабели

В четверг, 14 июня, в городе Первомайск горела трансформаторная подстанция.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о пожаре по улице Чернецкого в службу спасения поступила в 15:23. По прибытию спасатели 23-й Государственной пожарно-спасательной части выяснили, что огнем охвачено силовые кабеля подстанции на площади 12 квадратных метров. Пожарные локализовали пожар в 15:33, а в 15:40 ликвидировали. Причина возгораания устанавливается.

От ГСЧС привлекалось семь человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники.

Дополнительно привлекалась аварийная бригада Первомайского филиала ОАО «Николаевоблэнерго».

Напомним, что в Николаеве 13 июня возник пожар неэксплуатируемого здания во дворе на проспекте Богоявленском в Ингульском районе.