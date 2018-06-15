В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем

В пятницу, 15 июня, около Южного вокзала в Киеве водитель пассажирского автобуса «Mercedes», в котором находились дети, скончался за рулем.

Об этом сообщает «Информатор».

Происшествие случилось на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича) примерно в 06:20.

Автобус двигался в сторону Воздухофлотского проспекта, когда водителю стало плохо. Он упал на руль и потерял сознание, автобус стал неуправляемым и задел автомобиль «Chevrolet Lacetti». В момент аварии в автобусе находились около 25 учеников языковой школы, которых забрали с вокзала. Неуправляемый «Mercedes» остановил учитель детей. Никто не пострадал.

Медики констатировали смерть водителя автобуса. Умершему на вид около 50 лет.