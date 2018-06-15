В Николаеве над микрорайоном Северным поднялся столб черного дыма из-за пожара на базе ГСМ

В Николаеве в пятницу, 15 июня, в микрорайоне Северный на открытой территории произошло возгорание битума.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
На место пожара выехало 1-е отделение Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Николаевщина. На месте спасатели обнаружили, что в земляном приямке горят остатки битума (смолы).
Причины возгорания устанавливаются.
Собеседник издания в ГСЧС отметил, что территория, где горит битум – это бывшая база горюче-смазочных материалов ГП «Николаевский судостроительный завод» (ранее – «Судострительный завод им. 61-го коммунара»).