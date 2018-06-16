В Новом Буге женщина во время ссоры едва не убила своего сожителя

В городе Новый Буг на Николаевщине 14 июня во время конфликта 39-летняя женщина ранила ножом своего 34-летнего сожителя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Пара распивала спиртное в доме своих товарищей. Из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя между ними началась ссора, которая переросла в драку, в какой-то момент женщина со стола схватила нож и ударила мужчину в сердце. Хозяин домовладения, поняв, что произошло, сразу вызвал скорую медицинскую помощь.

39-летнюю женщину задержали, ей сообщили о подозрении в покушении на убийство. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что ранее в Николаеве три конфликта закончились тяжкими телесными повреждениями.