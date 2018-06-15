В Николаеве на перекрестке «Nissan» врезался в «маршрутку» - автобус перевернулся, есть пострадавшие

В Николаеве на пересечении Херсонского шоссе и улицы Космонавтов 15 июня столкнулись легковой автомобиль «Nissan» и маршрутное такси №16.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

«Маршрутка» поворачивала с Херсонского шоссе на Космонавтов, в этот момент в нее, в район заднего колеса врезался «Nissan», который ехал со стороны Херсона в центр города. От удара автобус перевернулся. В результате ДТП пострадало несколько человек, точное количество пострадавших и степень тяжести травм пока неизвестна.

«Все участники ДТП и невольные жертвы (пассажиры «маршрутки») чудом остались живы, отделались травмами и ушибами разной степени тяжести», - пишет очевидец аварии Игорь Врадий на своей странице в Facebook.

Издание «Новости-N» сообщает, что по предварительным данным в салоне «маршрутки» находилось 22 пассажира. На место происшествия прибыло несколько автомобилей скорой помощи. К врачам обратились пять человек, один из них госпитализирован.

Водитель «Nissan» также получил различные травмы, при этом сообщается, что у него «налицо явные признаки алкогольного опьянения: сильный запах алкоголя из-за рта».

«От прохождения освидетельствования на месте происшествия он отказался. Сам водитель не отрицает наличие запаха, однако поясняет его тем, что незадолго до происшествия употреблял таблетки на алкогольной основе. На вопрос полицейского, как называются эти таблетки, он ответить не смог», - сообщает издание.

«Маршрутка» была оборудована газовой установкой. В результате аварии баллоны были сорваны с креплений и разлетелись в разные стороны. Из одного началась утечка газа. На место прибыли спасатели, которые обезвредили пожарный баллон и контролируют ситуацию на месте.

Водитель «Nissan» утверждает, что он ехал со скоростью 100 километров в час.

Напомним, в октябре 2015 года в Николаеве на проспекте Октябрьськом, на съезде с Широкобальского моста в маршрутное такси «РУТА» врезался грузовик «Mersedes-Benz». В результате ДТП две пассажирки «маршрутки» скончались на месте происшествия, еще 22 человека получили травмы. Водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения и сбежал с места происшествия, но его удалось задержать. Виновник ДТП был осужден – суд приговорил его к 9 годам лишения свободы.