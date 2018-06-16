В Николаеве автомобиль сбил пьяного мужчину, перебегающего дорогу

В пятницу, 15 июня, вечером в Николаеве, на улице Молодогвардейской, по проспекту Богоявленскому пьяный мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам водителя такси, который стал очевидцем инцидента, мужчина вышел на дорогу и встал недалеко от разделительной полосы. В какой-то момент пострадавший сделал резкое движение вперед и был сбит легковым автомобилем. Сотрудник патрульной полиции в комментарии изданию сообщил, что мужчина находится в нетрезвом состоянии, это же утверждают и очевидцы происшествия.

За пострадавшим приехала карета скорой помощи и отвезла его в БСМП. Мужчина жив, однако о степени тяжести полученных травм пока неизвестно.

Напомним, в воскресенье, 10 июня в Вознесенске водитель грузовика совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате женщина погибла.