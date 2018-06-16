На Николаевщине водитель «Toyota Camry» столкнулся с фурой – водитель легковушки погиб

В Березанском районе в субботу ночью, 16 июня, в результате столкновения с грузовиком погиб водитель «Toyota Camry».

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло около 01:30 на 64 км + 200 м автодороги «Одесса - Мелитополь - Новоазовск», неподалеку села Коблево. 47-летний водитель «Toyota Camry», двигаясь в направлении Николаева, не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком «DAF» под управлением 62-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия, оба транспортных средства получили механические повреждения. Водитель грузовика получил легкие телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанное автопроисшествие, просьба обращаться по адресу: Николаев , улица Спасская, 12 или звонить 099-288-21-01, 093-530-72-99.

По данному факту в Следственном управлении ГУНП в Николаевской области начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Назначено проведение ряда экспертиз. Продолжается расследование.

Напомним, в Николаеве на перекрестке «Nissan» врезался в «маршрутку» - автобус перевернулся, есть пострадавшие.