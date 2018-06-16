«Быдло и барыги»: На Николаевщине разрушили подготовленную под габаритно-весовой комплекс площадку

На Николаевщине неизвестные разрушили площадку, которую начали подготавливать для размещения пункта габаритно-весовой комплекса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко.

«Кто-то (полиции догадки кто - написал) решил, что новая площадка под ГВК не нужна. Результат: спи***о 6 знаков, 2 заборчика, разрушен деревянный каркас, повредили бетон. Начнём все делать заново. Желающих нагадить в этот раз будет ожидать сюрприз», - написал Максименко.

Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко также в комментариях под записью возмутилась разрушениями этой площадки, отметив, что такое могли сделать только «быдло и барыги».

Напомним, что в Николаевской области на участке автодороги Н-11 «Николаев-Днепр» вблизи Баштанского кольца оборудуют площадку под габаритно-весовой комплекс. Ранее сообщалось, что на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» фуры отказываются проходить весовой контроль.