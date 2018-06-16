В Киеве в метро подростки прыгали на пути и убегали от поезда

В киевской подземке подростки развлекались тем, что прыгали под поезд.

Об этом сообщил киевлянин Алексей Масловец на своей странице в Facebook.

Мужчина опубликовал снимки, на которых видно, как двое подростков бегают по рельсам на одной из станций киевского метрополитена. И делают это даже перед прибывающим на платформу поездом.

В комментариях к записи Алексей рассказал, что от поезда подросткам удалось скрыться в специальном углублении на колее. Они не получили травм, но одна из пассажирок отлупила сумкой одного из экстремалов.

Напомним, ранее в Харькове в метро мать с двумя детьми прыгнула под поезд – чудом никто не пострада