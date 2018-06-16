Пытался переплыть Южный Буг: На Николаевщине утонул 25-летний парень

В Николаевской области 15 июня в Южном Буге утонул 25-летний парень.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

«15 июня в 19:20 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в реке Южный Буг в селе Прибужье Доманевского района при попытке переплыть реку утонул местный житель 1993 г.р.», – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели 12-й и 14-й Государственных пожарно-спасательных частей со спасательными лодками. Тело погибшего без признаков насильственной смерти найдено и изъято из воды местным водолазом.

Для установления окончательной причины смерти тело направлено в Вознесенской судебно-медицинской экспертизы. Причины и обстоятельства гибели устанавливаются.

Напомним, в Николаеве в реке утонул мужчина, который прыгал в воду с пирса на Намыве.