«Подвел навигатор»: болельщики из Швейцарии, направляясь на ЧМ в Россию, едва не заехали к боевикам «ДНР»

Группа футбольных болельщиков из Швейцарии чуть по ошибке не оказалась на передовой в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Анна Домбровская

Болельщики направились в ту сторону по совету навигатора.

«Сегодня вечером группа футбольных болельщиков из Швейцарии чуть не заехала на передовую в зоне проведения ООС на востоке Украины. Болельщики ехали на матч «Бразилия – Швейцария» в Ростов-на-Дону и навигатор проложил им путь через оккупированный Донецк. Ночевать болельщики планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке», – написала она.

Домбровская задалась вопросом, спрашивают ли у туристов цель поездки при пересечении границы Украины или на блок-постах на въезде в зону ООС.

«У швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018! Пришлось мне вспомнить английский, чтобы помочь европейским гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону, если поездка в страну-оккупант вообще может быть безопасной», – подчеркнула волонтер.

Напомним, ранее контрразведка США порекомендовала не брать смартфоны и ноутбуки на ЧМ в России.