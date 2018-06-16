В Николаеве на Центральном проспекте столкнулись две иномарки

В Николаеве в субботу, 16 июня, в районе пересечения проспекта Центрального и улицы 6-я Слободская столкнулись «Audi» и «Toyota Camry».

Об этом пишет «0512».

По предварительной информации, водитель «Audi» двигался по проспекту Центральному со стороны 9-Слободской в сторону 3-й Слободской. На пересечении с улицей 6-й Слободской водитель «Toyota Camry» не предоставил преимущество «Audi», вследствие чего произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения.

На месте работает полиция. Обстоятельства выясняются.

Напомним, в Николаеве на перекрестке «Nissan» врезался в «маршрутку» - автобус перевернулся, пострадало несколько человек.