На Николаевщине спасатели нашли в ставке пловца без сознания

В Николаевской области сотрудники ГСЧС спасли на воде мужчину, который ушел купаться на водоем и исчез.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пропаже мужчины 1991 года рождения, который пошел купаться на ставок во Врадиевке и исчез, поступило спасателям в 19:25.

На место происшествия выехало спасательное отделение 13-й Государственной пожарно-спасательной части. Поиски продолжались около 20 минут. Спасатели не теряли надежды найти парня и спасти его жизнь.

«Во время поисковой операции сотрудникам ГСЧС наконец удалось найти пострадавшего, который находился без сознания на расстоянии четырех метров от берега, у камыша. Пострадавшего достали из воды и доставили в центральную районную больницу», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаевской области 15 июня в Южном Буге утонул 25-летний парень, который попытался переплыть речку.