На Николавщине на произошло ДТП с тягачом и двумя «ГАЗель» – на одесской трассе усложнено движение

В субботу, 16 июня, на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в район села Половинки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовых автомобилей.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

В результате происшествия у тягача «Renault» развернуло прицеп, а одна из «ГАЗелей» оказалась в кювете. При этом из-за ДТП на этом участке автодороги усложнено движение транспорта.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области подтвердили факт происшествия и отметили, что в результате ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники патрульной полиции.

В пресс-службе управления патрульной полиции Николаевской области сообщили «Преступности.НЕТ», что все участники ДТП двигались в одном направлении. В один момент водитель одной «ГАЗели» притормозил и его маневр повторил двигающийся позади водитель второй «ГАЗель». Водитель «Renault» также начал торможение, но из-за скользкого мокрого асфальта все же ударил фургон впереди, который в свою очередь от удара толкнуло в «ГАЗель», которая вылетела в кювет.