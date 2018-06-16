Центр Николаева затопило после сильного дождя – ливневки опять «не справились» с потоками воды

В Николаеве вечером в субботу, 16 июня, после сильного дождя опять затопило центральные улицы.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Сильный дождь и гроза прошли практически по всему городу, но сильнее всего это сказалось на центре. В районе пересечения улицы Садовой и проспекта Центрального дороги превратились в небольшие реки, по которым едва ли не «плывут» машины.

Перейти дорогу невозможно, не намочив ноги по щиколотку.

Отметим, что подобная ситуация сложилась в мае, когда после дождя улицы в центре Николаева также затопило.

Ливневая канализация на этом проблемном участке не справляется и, возможно, ее не прочистили после майского ливня.