В Николаеве возле Ингульского моста утонул парень

В субботу вечером, 16 июня, в Николаеве на Нижней Набережной в районе Ингульского моста утонул молодой человек в возрасте около 20 лет.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

По информации очевидцев, компания молодых людей отдыхала на Нижней Набережной в районе Ингульского моста. Двое парней пошли купаться и отплыли от берега. Один поплыл на противоположную сторону реки, а второй внезапно начал звать на помощь и ушел под воду.

Учитывая, что рядом находится спасательный пост, к месту происшествия оперативно прибыли спасатели, которые, проведя поверхностный осмотр реки, не нашли потерпевшего. Поиски продолжались до наступления темноты, однако не увенчались успехом. Завтра спасатели продолжат искать парня.

Напомним, что на Николаевщине спасатели нашли в ставке пловца без сознания.