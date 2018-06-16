Под Николаевом в третий раз за неделю подожгли свалку автомобильных шин, снова поднялось облако дыма

Недалеко от Николаева, на несанкционированной свалке на границе Витовского и Ингульского районов 16 июня снова произошло возгорание выброшенных автомобильных шин.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области Иляна Пацюк.

Это уже третий пожар за неделю на этой свалке, несмотря на дождь, пожар охватил площадь в 200 кв.м. Предварительная причина случившегося – поджог.

«Как вы считаете, они могли загореться сами? Наверняка нет! Работает дежурный караул 4-й пожарно-спасательной части. Понятно, что погасят и дождь поможет, но когда это кончится? Разве у пожарных нет более важных дел на благо людей, чем в грязи, под проливным дождем тушить старые, никому не нужные скаты?» - описывает случившееся представительница службы спасения.

Напомним, что ранее в Николаеве, в микрорайоне Северный на открытой территории произошло возгорание битума.