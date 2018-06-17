В центре Москвы таксист наехал на пешеходов – среди пострадавших есть украинец

В центре Москвы таксист наехал на группу пешеходов, в результате чего пострадали восемь человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением. Мужчина задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что после аварии в медицинские учреждения доставлены трое иностранцев и две россиянки.

«Два гражданина Мексики, один — Украины и две гражданки России госпитализированы в ДТП на улице Ильинка», — сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала 112, среди пострадавших три болельщика из Мексики, у двух из них царапины, третий в тяжелом состоянии госпитализирован. Также в больницу были доставлены три женщины.

Как сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения, аварию устроил гражданин Кыргызстана Анарбек уулу Чынгыз. Сам водитель такси заявил, что наезд на пешеходов не был преднамеренным. По данным ГИБДД, мужчина не был пьян.

Напомним, что 30 апреля в британском городе Ньюпорт легковое авто несколько раз наехало на толпу во время марафона, в результате чего пострадали четыре человека.