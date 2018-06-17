Разогрел еду: Мужчина едва не устроил пожар в николаевской многоэтажке

В субботу вечером, 16 июня, в Николаеве пожарные спасли мужчину, который, разогревая еду, едва не устроил пожар в многоэтажном доме.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Артиллерийской в городе Николаеве поступило в Службу спасения 101 в 20:55.

«На место выехали отделения 2-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что из окон квартиры на седьмом этаже идет дым. Спасатели с помощью специального оборудования открыли дверь. Во время разведки было установлено, что хозяин поставил еду на плиту, а сам уснул. Еда начала подгорать, образовалось плотное задымление и едва не произошел пожар», – говорится в сообщении.

Спасатели привели в чувство хозяина и вывели его на свежий воздух. Подручными средствами воспламенение ликвидировали в 21:11. На месте работали две единицы техники и семь человек личного состава.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве в микрорайоне Терновка спасатели эвакуировали пожилую пару из горящей летней кухни.