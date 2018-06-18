На Николаевщине спасатели ликвидировали пожар в частном доме

В субботу, 16 июня, в городе Новый Буг Николаевской области произошел пожар в частном доме.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Отмечается, что в 11:09 поступило сообщение о пожаре жилого дома на улице Героев Небесной Сотни. На место выехали отделения 20-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что рядом с домом, где произошел пожар расположены другие частные застройки и существует угроза опрокидывания огня на них. Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить увеличения масштабов пожара.

«В 11:34 пожар локализован и в 11:45 ликвидирован на площади 30 квадратных метров. К тушению привлекались две единицы техники и семь человек личного состава. Причина пожара устанавливается», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве пожарные спасли мужчину, который, разогревая еду, едва не устроил пожар в многоэтажном доме.