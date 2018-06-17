«Неосторожное обращение с огнем»: Под Николаевом спасатели ликвидировали пожар на полигоне ТБО

В селе Мешково-Погорелово в субботу, 16 июня, спасатели ликвидировали пожар мусора на полигоне твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Как известно, на несанкционированной свалке на границе Витовского и Ингульского районов 16 июня снова произошло возгорание выброшенных автомобильных шин, и это был третий пожар за неделю.

На место выехали отделения 4-й и 16-й государственных пожарно-спасательных часок, а также дежурная смена оперативно-координационного центр ГУ ГСЧС. Благодаря своевременно принятым мерам удалось быстро потушить огонь и не допустить его распространения. В 21:35 пожар локализован и в 23:50 полностью ликвидирован на площади 500 квадратных метров.

Вероятной причиной пожара снова стало неосторожное обращение с огнем. К тушению задействовались три единицы техники и 12 человек личного состава.

«Стоит отметить, что горение возникло несмотря на то, что в течение дня шли осадки в виде обильного дождя. Черный столб дыма наблюдался в нескольких километрах и все опасные вредные элементы дыма, которые попали в воздух при горении, распространились на значительное расстояние. Это свидетельствует о том, что от пожара снова пострадало много людей, которые были вынуждены дышать этими продуктами горения», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Николаеве, в микрорайоне Северный на открытой территории произошло возгорание битума.