Пострадавшая в ДТП в Москве украинка получила легкие телесные повреждения

Украинка в результате наезда такси в центре Москвы получила легкие телесные повреждения.

Об этом сообщили на оперативной линии Министерства иностранных дел Украины, пишет «Укринформ».

«Посольство Украины в Российской Федерации проинформировало нас о том, что украинка ранена. Ее госпитализировали. У гражданки легкие телесные повреждения», - отметили в МИД.

Напомним, в субботу, 16 июня, в центре Москвы автомобиль службы такси въехал в толпу пешеходов, в результате чего пострадали 8 человек, среди которых - и украинка.