В Луцке водителю «Volvo» стало плохо за рулем и он въехал в автобус Нацгвардии

В воскресенье, 17 июня, в Луцке произошло ДТП с участием внедорожника «Volvo» и автобуса Национальной гвардии.

Об этом сообщает «Волынь 24».

На Набережной столкнулись внедорожник и автобус Нацгвардии. Сообщается, что водитель «Volvo», 1964 года рождения, двигался от кольца в сторону улицы Ковельской. Предварительно установлено, что мужчине стало плохо за рулем. В результате чего он выехал на встречную полосу, где двигался автобус, который и протаранил внедорожник.

В результате аварии водитель «Volvo» сильно не пострадал, хотя возможен ушиб грудной клетки. Мужчину забрали в больницу. Медики отметили,что у пострадавшего высокое давление.

Пассажиры автобуса, который принадлежит Нацгвардии, не пострадали.

От удара вдребезги разбита правая часть «Volvo». У автобуса разбито правое переднее крыло.

На месте работали полиция и спасатели.