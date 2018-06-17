На Черниговщине полиция задержала водителя грузовика, который сбросил загруженный во Львове мусор посреди села

Полиция задержала водителя грузовика, который сбросил мусор, загруженный во Львове, посреди села Степ в Черниговской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области.

«В полицию поступила информация от неравнодушных граждан, что в селе Степ Борзнянского района грузовик высыпал значительный объем мусора. Водитель грузовика не отрицал своей вины и дал правдивые показания», – говорится в сообщении.

По словам мужчины, во Львове он загрузил мусора и автомобилем «Вольво» с полуприцепом перевез в село Степ, где и выбросил. Общий вес мусора, загрязняющего земли, составляет около 12 тонн отходов.

Информация занесена в Единый реестр досудебных расследований. Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 239 («Загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды») Уголовного кодекса Украины и карается штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что ранее в сети пожаловались, что в центре Николаева из микроавтобуса выбрасывают мусор на берег Южного Буга. После произошедшего участковые нашли николаевца, незаконно сбрасывавшего мусор на берег реки – ему грозит штраф.