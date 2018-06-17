В Казахстане поезд сошел с рельсов - погиб 12-летний ребенок, более десятка пострадавших

В Казахстане в воскресенье, 17 июня, восемь вагонов пассажирского поезда «Байтерек» Астана - Алматы сошли с рельсов.

Об этом сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, в результате крушения пассажирского поезда погиб несовершеннолетний ребенок 2006 года рождения. За медицинской помощью обратились 11 пострадавших граждан, которым оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают прокуроры Главной транспортной прокуратуры, сотрудники органов внутренних дел на транспорте, местные исполнительные органы и все экстренные службы, кареты скорой помощи городской больницы города Шу. Два больничных учреждения города Шу переведены на усиленный режим.

Кроме того сообщается, что поездом следовали 829 пассажиров. По предварительной информации ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение.

Напомним, что в Чехии из-за ошибки машиниста столкнулись два поезда, пострадали 14 человек.