В центре Николаева внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе

Днем в воскресенье, 17 июня, в Николаеве автомобиль «Land Cruiser Prado» на пешеходном переходе сбил пенсионерку.

Об этом сообщает издание 0512.

Автомобиль «Land Cruiser Prado» двигался по проспекту Центральному со стороны 6-й Слободской в строну 3-й Слободской. На 4-й Слободской на пешеходный переход выбежала пенсионерка. Водитель, не успевая затормозить, совершил наезд на пешехода. Женщину с места происшествия увезла карета скорой медицинской помощи.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Видео, на котором зафиксирован момент ДТП, на почту «Преступности.НЕТ» прислал читатель.

Напомним, что в Николаеве иномарка на проспекте сбила мужчину – пешеход оказался пьян.