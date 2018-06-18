В Мариуполе охрана кафе избила подполковника Госпогранслужбы из-за украинского языка

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В одном из кафе Мариуполя подполковнику ГПСУ сломали челюсть за то, что он попросил принести меню на украинском языке.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала экс-заместитель главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Инцидент произошел в заведении «RedCups RDCP Lounge» в  Мариуполе.

«Это мой хороший и давний друг — Стас. Он подполковник Госпогранслужбы. 14 лет служит на восточных границах Украины. Потерял дом, когда началась война. Выводил из всех горячих точек Донецкой области своих собратьев. В прошлом году получил Орден Даниила Галицкого. Возглавляет пропускной пункт Сартана», —  пишет она.

По ее словам, «из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке» охранники повалили военнослужащего и  сломали ему челюсть.

Напомним, ранее в Одессе избили и ограбили инспектора пограничной миссии ЕС.

Роман Свиридов

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