В Мариуполе охрана кафе избила подполковника Госпогранслужбы из-за украинского языка

В одном из кафе Мариуполя подполковнику ГПСУ сломали челюсть за то, что он попросил принести меню на украинском языке.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала экс-заместитель главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Инцидент произошел в заведении «RedCups RDCP Lounge» в Мариуполе.

«Это мой хороший и давний друг — Стас. Он подполковник Госпогранслужбы. 14 лет служит на восточных границах Украины. Потерял дом, когда началась война. Выводил из всех горячих точек Донецкой области своих собратьев. В прошлом году получил Орден Даниила Галицкого. Возглавляет пропускной пункт Сартана», — пишет она.

По ее словам, «из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке» охранники повалили военнослужащего и сломали ему челюсть.

Напомним, ранее в Одессе избили и ограбили инспектора пограничной миссии ЕС.