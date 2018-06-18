В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 - пострадало более 200 человек

В Японии в понедельник, 18 июня, прошло землетрясение магнитудой 6,1.
Об этом сообщает Медуза, ссылаясь на Japan Times.
Около 8:00 по местному времени землетрясение разрушило ряд зданий в городе Осака и соседних городах, вызвало отключение газа, воды и электричества в более чем 170 тысячах домов и привело к остановке движения более 60 поездов.
При землетрясении погибло три человека: 9-летняя девочка и двое пожилых мужчин. Пострадало более 200 жителей Японии.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее произошло землетрясение магнитудой 4,6.