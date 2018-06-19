«Случайно обрызгал машину»: В Николаеве таксист с револьвером «разбирался» с другим водителем

В воскресенье, 17 июня, в центре Николаева водитель такси угрожал другому водителю оружием, который случайно обрызгал его автомобиль.

Об этом на Facebook-странице «Автобыдло Николаев» написал пользователь Юрий Фирсов.

По его словам, он ехал по проспекту Центральному со стороны улицы Садовой в сторону улицы Кузнецкой, и во время движения окатил из лужи припаркованный у обочины автомобиль такси «Hyndai Sonata», у которого было в это время открыто окно.

«Данный водитель начал преследование с требованием остановиться для выяснения отношений, при этом сигналил, создавал аварийные ситуации на дороге. После пересечения улицы Пограничная ему удалось подрезать и остановить меня. После моего отказа выйти для выяснения отношений (в салоне находились мои двое детей и жена) таксист открывает свой багажник и достает револьвер, почувствовав угрозу для моей семьи я объезжаю его автомобиль и продолжаю двигаться по улице Садовая», – написал он.

Кроме того, автор публикации отметил, что после того, как таксист догнал водителя, чтобы «выяснить с ним отношения», и достал из-за пояса револьвер.

«Проезжающий мимо патруль полиции увидел ситуацию, подъехал, таксист увидев подъезжающий патруль бросил револьвер на заднее сидение своего авто, я сообщил патрулю что у таксиста имеется оружие которым он размахивает на глазах у детей, он показал полицейским какую-то корочку (возможно разрешение на ношение оружия)», – добавил Фирсов.

В пресс-службе управления патрульной полиции «Преступности.НЕТ» рассказали, что